تطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة أسيوط بنطاق مدينة الواسطى

قاد حمادة راضى رئيس مدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، حملة لإزالة معوقات أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق القاهرة/ أسيوط الزراعى بنطاق المدينة، والتى من ضمنها نقل وترحيل الأعمدة الكهربائية لنهاية جانبى الطريق، ورفع المخلفات الصلبة والأتربة وتمهيد وتسوية مطلع الكوبرى العلوى من شارع أحمد عرابى اسفل الكوبرى، فيما واصلت الوحدة رفع القمامة والمخلفات بدائرة المركز والتى أسفرت عن توريد 110 طن مخلفات لمصنع التدوير.
وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تفقدت لجنة شئون القرى الفرعية بالوحدة المحلية عددًا من المواقع والمصالح الحكومية الخدمية والتى شملت الوحدة الصحية والجمعية الزراعية بكفر أبجيج التابعة لمجلس قروى قمن العروس، والوحدة الاجتماعية ومكتب التموين ووحدة الطب البيطرى ومركز الشباب بقرية الميمون، وذلك للوقوف على توافر الخدمات المقدمة للمواطنين، وجودة تقديمها، كما تم الاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف للعاملين، لمتابعة الانضباط الإدارى، فضلا عن الاطمئنان لحالة النظافة العامة بتلك القرى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده من مخالفات.
تطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة أسيوط بنطاق مدينة الواسطىالجمعة، 30 سبتمبر 2022 12:36 م
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قاد حمادة راضى رئيس مدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، حملة لإزالة معوقات أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق القاهرة/ أسيوط الزراعى بنطاق المدينة، والتى من ضمنها نقل وترحيل الأعمدة الكهربائية لنهاية جانبى الطريق، ورفع المخلفات الصلبة والأتربة وتمهيد وتسوية مطلع الكوبرى العلوى من شارع أحمد عرابى اسفل الكوبرى، فيما واصلت الوحدة رفع القمامة والمخلفات بدائرة المركز والتى أسفرت عن توريد 110 طن مخلفات لمصنع التدوير.
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