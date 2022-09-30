تضرر ونزوح أكثر من 5000 شخص بسبب الفيضانات فى تايلاند.. فيديو وصور

كتب إيهاب محمد

لقى شخص واحد على الأقل مصرعه، ونزح الآلاف نتيجة الفيضانات العارمة بالقرب من المجتمعات المطلة على النهر فى تايلاند، يوم الخميس، بعد هطول أمطار استوائية غزيرة، وفقا لموقع نيويورك بوست.

فى مقاطعة أوبون راتشاتانى بشمال شرق البلاد، سقط أكثر من 20.32 سنتيمترا من الأمطار خلال 24 ساعة، مما أجبر أكثر من 5000 شخص على الفرار، كما دمرت الأمطار الغزيرة الأشجار ووصلت المياه إلى فيضانات من نوع ارتفاع الخصر فى هذه المناطق.

أسفر تساقط الأشجار عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة اثنين آخرين فى مقاطعة سيساكيت، وفقًا لـ ABC News، فى البلدان المجاورة مثل فيتنام، كان هناك انقطاع للتيار الكهربائى بعد تقدم العاصفة الاستوائية نورو إلى المنطقة الوسطى ولكن لم يتم الإبلاغ عن أى وفيات.

وقالت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها فى تايلاند، إن أكثر من 10000 أسرة تضررت من الفيضانات، ولا يزال الضحايا عالقين فى منازلهم وتتلقى العائلات النازحة الطعام وحزم الرعاية من عمال الإنقاذ.



رجل يسير وسط المياه

كما غمرت بعض أحياء العاصمة التايلاندية بانكوك بمياه نهر تشاو فرايا القريب، فيما تم نشر أكياس City Sandbags لمنع مياه الفيضانات من التقدم، وفى الوقت الذى يضعف فيه نهر نورو نفسه، قد تساهم الأمطار الموسمية فى استمرار الفيضانات الخطيرة فى جميع أنحاء البلاد.

وبحسب ما ورد تسببت الفيضانات فى تايلاند فى نزوح 5000 شخص ومقتل شخص واحد، وأفادت ABC، أن العديد من السدود فاضت بالمياه، وألحقت أضرارًا بالأراضى الزراعية والمجتمعات فى اتجاه مجرى النهر، وفى السابق، أودى نهر نورو بحياة ثمانية أشخاص، من بينهم خمسة من رجال الإنقاذ، بسبب إعصار فى الفلبين.



سيدة تتنقل مع كلبها بواسطة قارب



فيضان فى تايلاند