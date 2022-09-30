تشغيل محطة مياه الحوامدية المرشحة وعودة المياه للمناطق المتأثرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الانتهاء من أعمال الإصلاح بمحطة مياه الحوامدية المرشحة، وإعادة ضخ المياه للمواطنين لتصل تدريجياً للمناطق المتأثرة.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود إصلاح عطل محطة مياه الحوامدية المرشحة، الذي تسبب في انقطاع المياه عن ثلاثة مناطق بالمحافظة.

وشدد محافظ الجيزة، على شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة إنهاء الأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

وكلف المحافظ، القيادات التنفيذية بالتواجد الميداني بموقع الاعمال والوقوف علي نسب تنفيذ الإصلاح لسرعة الانتهاء منها، مشيرا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.