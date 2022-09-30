تسليم رصيف جديد لميناء العريش نهاية أكتوبر.. وانتهاء إنشاء آخر يونيو 2023

كتب مدحت عادل

أجرى وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، زيارة ميدانية إلى ميناء العريش البحر ي التابع للهيئة، يرافقه اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة لشئون الموانئ؛ لمتابعة المشروعات وأعمال التطوير الجارية بالميناء، وذلك فى إطار خطة الهيئة الاقتصادية للاستفادة من موقع الموانئ التابعة مع المناطق الصناعية والتكامل بينهما لتحقيق التنمية ضمن خطة الدولة المصرية، وخاصة رفع كفاءة الموانئ التي تنعكس على التنمية الحقيقية لسيناء، وكذا توفير فرص العمل لأبناء سيناء وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

وبدأت جولته التفقدية بالتوجه إلى ديوان المحافظة، حيث كان في استقباله اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، والذي أشاد بدور الهيئة الاقتصادية في تسريع وتيرة العمل بتطوير ميناء العريش لدفع عجلة التنمية في شمال سيناء حيث يعتبر الميناء المنفذ البحري الوحيد للمحافظة والمصدر للمنتجات السيناوية إلى الأسواق الخارجية.



تطوير ميناء العريش البحري

وعقب اللقاء توجه رئيس الهيئة الاقتصادية والوفد المرافق له لميناء العريش، حيث استمع لعرض تفصيلي من اللواء محمد شريف مدير عام الميناء عن أعمال التطوير التي تقوم بها الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة قناة السويس، والتي تتضمن الأرصفة الجديدة وساحات التخزين وأعمال التكريك التي تتم بالميناء.

وكذا تم استعراض المخطط الزمنى وتوقيتات الانتهاء منها، بجانب التعرف على شركات المقاولات العاملة في تنفيذ الأرصفة ونسب التنفيذ، حيث بلغت نسبة التنفيذ للرصيف التجاري الجديد والمقترح تسميته رصيف سيناء 1 أكثر من 90% وسوف يتم تسليمه بنهاية أكتوبر المقبل، ووصلت نسبة تنفيذ الرصيف التجاري متعدد الأغراض بنسبة 60% ليتم تسليم هذا الرصيف المقترح تسميته رصيف تحيا مصر يونيو 2023، ثم قام رئيس الهيئة بجولة تفقدية داخل برج الإرشاد ومركز عمليات المراقبة لمتابعة الإجراءات الإدارية والأمنية التي تتخذ لاستقبال ورسو السفن وعمليات الشحن على الأرصفة فضلاً عن الإجراءات المتبعة في حالات الطوارئ داخل الميناء بالتوازي مع أعمال التطوير الجارية.

كما تفقد رئيس المنطقة الاقتصادية، نسب أعمال التكريك وحاجز الأمواج مستمعاً لشرح مهندسي شركات المقاولات الوطنية التي تعمل تحت إشراف الهيئة الهندسية وهي "المقاولون العرب والغرابلي" ،عن الموقف العام للمشروعات ونسب التنفيذ وموعد الانتهاء منها، حيث تعمل شركة المقاولون العرب على تنفيذ حاجز أمواج غربي رئيسي بطول 1250 متراً، وينتهي في ديسمبر المقبل، فضلاً عن إنشاء رصيف بحري بطول 250 متراً ليتم تسليمه بنهاية أكتوبر 2022، كما تقوم شركة الغرابلى بإنشاء رصيف بحري بطول 915 متراً ينتهي يونيو 2023، وحاجز أمواج شرقي جديد بطول 250 متراً لينتهي في ملرس 2023، ليصبح إجمالي طول الأرصفة بالميناء 1165 متراً، علاوة على الرصيف الحالي للميناء بطول 242 متراً واستكمال أعمال للحاجز القديم.



قرب الانتهاء من الرصيف التجاري لميناء العريش

أما أعمال التكريك تقوم بها شركة مصر للتشييد التابعة لهيئة قناة السويس والتي تقوم بتعميق وتكريك حوض الميناء من عمق 7 متراً إلى 12 متراً، والممر الملاحي لدخول وخروج السفن من 9 متراً إلى 13 متراً، فضلاً عن إنشاء الأسوار الجديدة للميناء بإجمالي أطوال بنحو 8 آلاف متر.

والتقى رئيس الهيئة أيضاً بالعاملين بالجمارك لمناقشة آليات التخليص الجمركي للبضائع بالميناء وتطبيق المنظومة الجمركية داخل ميناء العريش أسوة بالموانئ المميكنة فضلاً عن تيسير الأعمال لهم خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، على جانب آخر اجتمع رئيس الهيئة بشركات النقل والشحن لمناقشة سبل التعاون وزيادة حجم الأعمال في الفترة المقبلة وإزالة أية عوائق أمامهم.



أعمال تطوير ميناء العريش البحري

وأبدى رئيس الهيئة، سعادته بزيارة ميناء العريش خلال لقائه بالعاملين بالميناء، مؤكداً على مدى أهمية أعمال التطوير، مشيراً إلى أنه استهل أولى زياراته الميدانية لموانئ الهيئة الاقتصادية بميناء العريش لما له من موقع جغرافي شديد الأهمية فضلاً عن أنه المنفذ البحري الوحيد في شمال سيناء، مؤكداً على أن العمل بالميناء بهذه الوتيرة ونمو الأعمال التصديرية فيه، هو رسالة طمأنينة للخارج باستقرار الأوضاع في شمال سيناء مشيداً بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة المصرية فى اقتلاع جذور الإرهاب من سيناء، وحماية الأرض لاستكمال أعمال التنمية واستقطاب الاستثمارات، ومن ثم خلق فرص عمل لأبناء المحافظة وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته الدائمة ودعمه لأعمال الهيئة الاقتصادية لقناة السويس .

الجدير بالذكر أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وضعت خطة جارية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالموانئ التابعة لمتابعة نسب التنفيذ والتأكيد مع شركات المقاولات على الإلتزام بالجدول الزمني للإنتهاء من الشمروعات، وذلك من خلال عدة لقاءات ستتم عبر جولات ميدانية تفقدية لرئيس الهيئة والتي بدأها بميناء العريش، حيث تعد هي الزيارة الأولى من نوعها لرئيس الهيئة منذ قرار صدور إنشائها.