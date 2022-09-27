تصدير المنتجات السيناوية للأسواق العالمية عبر ميناء العريش

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، عن أن ميناء العريش البحري شهد نشاطاً ملحوظاً في حركة تداول السفن وتصدير البضائع السيناوية إلى الأسواق الخارجية وخاصة أوروبا وآسيا وإفريقيا خلال هذا العام 2022 .

سجل الميناء دخول 64 سفينة لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية شملت 21 سفينة بضائع عامة بإجمالي حمولات 83729 طن و43 سفينة صب جاف بإجمالي حمولات 166273 طن .

وذكر البيان أن ميناء العريش البحري يساهم فى تنمية شمال سيناء فقد استقبل أول سفينة تحمل معدات ومهمات للمحطة الكهربائية البخارية بمدينة العريش وذلك فى إطار تجديد وتدعيم وتعزيز قدرة المحطة لتعمل بطاقة 320 ميجاوات وذلك لخدمة المدينة ضمن أعمال تنمية شمال سيناء حيث يعتبر الميناء المنفذ البحري الوحيد للمحافظة .

الجدير بالذكر أن الميناء يشهد أعمال تطوير جارية وتشمل إنشاء أرصفة جديدة بطول 915 مترا ليصبح إجمالي الأرصفة 1165مترا وزيادة الغاطس من 4 إلى 8 أمتار لتسمح بحمولات سفن تصل إلى 40 ألف طن، بالإضافة إلى إنشاءات الطرق وإنشاء ساحات خلفية جديدة وإنشاء أسوار وبوابات وأعمال تكريك امام الارصفة والممر الملاحى دائرة الدوران ومد حاجز الأمواج بطول 1320متر.