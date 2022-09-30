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بوركينا فاسو.. الجيش يعلن الإطاحة بالرئيس الانتقالى داميبا وتعليق العمل بالدستور

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 11:28 م
بوركينا فاسو.. الجيش يعلن الإطاحة بالرئيس الانتقالى داميبا وتعليق العمل بالدستور قوات الجيش فى بوركينا فاسو
كتب محمد جمال

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أعلن ضابط فى جيش بوركينا فاسو، الإطاحة بالرئيس الانتقالى باول هنرى داميبا، بعد ساعات من إطلاق نار فى محيط القصر الرئاسى في العاصمة واجادوجو، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.
 
وقال إبراهيم تراوريه، وهو قائد في جيش بوركينا فاسو برتبة كابتن، في بيان تمت تلاوته بالتلفزيون الوطني اليوم إنه أطاح بالزعيم العسكري بول هنرى داميبا وحل الحكومة وعلق العمل بالدستور.
 
وقبل ساعات شهد محيط القصر الرئاسى بعاصمة بوركينا فاسو إطلاق نار كثيف، مع توقف بث التلفزيون الحكومي.
 
وتدخلت قوات الجيش وأغلقت الطرق المتجهة نحو القصر الرئاسي في العاصمة ”واجادوجو“. وقال مقربون من رئيس بوركينا فاسو، إن الرئيس بخير والوضع الأمني تحت السيطرة.

وتشير مصادر بوركينية لـ"سكاى نيوز" إلى أن التحرك العسكرى من مجموعة من عناصر الجيش للإفراج عن العقيد "إيمانويل زونغرانا" المعتقل منذ يناير الماضي، بسبب تصفية حسابات مع قائد المجلس العسكري داميبا.

وكان المجلس العسكرى وجه اتهامات لـ"إيمانويل" بالتآمر وغسيل الأموال المتهم بها، وسُجن قبل أن يتخذ الانقلابيون الحقيقيون "المناقشات جارية لاستعادة الهدوء" بعد "تحرك عناصر من الجيش البوركيني للإفراج عنه.
 
وفي 22 سبتمبر، رفضت المحكمة العسكرية الإفراج المؤقت عن إيمانويل زونغرانا، الذى يحظى بشعبية كبيرة بين الجيش البوركيني، وتم تأجيل المحاكمة إلى 27 أكتوبر للمداولة.

 


بوركينا فاسو

جيش بوركينا فاسو

داميبا

باول هنرى داميبا



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