بوركينا فاسو.. الجيش يعلن الإطاحة بالرئيس الانتقالى داميبا وتعليق العمل بالدستور

كتب محمد جمال

أعلن ضابط فى جيش بوركينا فاسو، الإطاحة بالرئيس الانتقالى باول هنرى داميبا، بعد ساعات من إطلاق نار فى محيط القصر الرئاسى في العاصمة واجادوجو، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

وقال إبراهيم تراوريه، وهو قائد في جيش بوركينا فاسو برتبة كابتن، في بيان تمت تلاوته بالتلفزيون الوطني اليوم إنه أطاح بالزعيم العسكري بول هنرى داميبا وحل الحكومة وعلق العمل بالدستور.

وقبل ساعات شهد محيط القصر الرئاسى بعاصمة بوركينا فاسو إطلاق نار كثيف، مع توقف بث التلفزيون الحكومي.

وتدخلت قوات الجيش وأغلقت الطرق المتجهة نحو القصر الرئاسي في العاصمة ”واجادوجو“. وقال مقربون من رئيس بوركينا فاسو، إن الرئيس بخير والوضع الأمني تحت السيطرة.