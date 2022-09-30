بوتين: هناك تاريخ مشترك بين روسيا والأقاليم الأربعة المنضمة لروسيا

كتب محمد شعلان ـ أحمد علوى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم سنقوم بالتوقيع على انضمام الأقاليم الأربعة إلى روسيا وأتوقع أن يصادق الدوما على ذلك، ومن حق سكان هذه المناطق أن يختاروا الانضمام إلى روسيا من أجل حماية حقوقهم في الحياة.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مراسم توقيع انضمام الأقاليم الأربعة لروسيا، أن هناك تاريخ مشترك بين روسيا والأقاليم الأربعة التي تم انضمامها لروسيا ولذلك صوت الجيل الناشئ من أجل مستقبلنا المشترك.

وأشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مراسم التوقيع على معاهدات انضمام 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا.

وقال بوتين أن المواطنون في لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه قاموا باختيارهم بالانضمام إلى روسيا وهذا حقهم، وهذا خلال إشرافه على مراسم التوقيع على معاهدات انضمام 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا.

وأضاف بوتين: حق تقرير مصير الشعوب حتمي وأجدادنا دافعوا عن هذه الأراضى، ولقد حافظ أجدادنا منذ يكاتيرينا العظمى على تلك المناطق وقاتل من أجل هذه المناطق أجدادنا في الحرب العالمية الثانية.

وتابع بوتين لقد دافع عن تلك المناطق أبطالنا البواسل أبطال روسيا الذين دفع بعضهم حياته ثمنا لذلك.

وأكد الرئيس الروسى، إن خيار الملايين من تلك المناطق هو مصيرنا ومستقبلنا المشترك، وتلك أحاسيس لن يتمكن أحد من نزعها منا.

وأكدت موسكو تأييد الانضمام لروسيا بـ 99% فى دونيتسك 98% في لوجانسك 93% فى زابوريجيا و87% فى خيرسون.