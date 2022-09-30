بوتين: الغرب حل أزمته فى الكساد العظيم بالحرب العالمية الثانية بموارد الاتحاد السوفيتى المنهار

كتب : أحمد علوى

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الجمعة خلال الإشراف على مراسم توقع اتفاقيات انضمام أقاليم اوركانيا إلى روسيا، أن الغرب حل أزمته في الكساد العظيم بالحرب العالمية الثانية، وأزمة الثمانينيات من القرن العشرين بموارد الاتحاد السوفيتي المنهار.

وقال، كل من يشتكي من أزمة الطاقة يصفونه بـ "عدو الشعب"، ويعلقون تلك الأزمة على شماعة روسيا، والغرب أصبح يرفض الديانات والقيم والعادات.

وأضاف، هل نريد نحن كشعب روسي أن يسمى الوالدين بـ "الوالد رقم 1" و"الوالد رقم 2" بدلا من الأم والأب، ويدخل العالم إلى حقبة جديدة متعددة القطبية تدافع فيها الدول عن استقلالها وإرادتها ورغبتها في التنمية.

وتابع سوف نستعيد كافة أراضينا ونحمى شعوبنا بكل ما نملك من وسائل، وسوف نبنى تلك المناطق ونوفر الحياة الكريمة المستقرة الآمنة فى جميع ربوع روسيا.

وأضاف: "أريد أن يستمع نظام كييف ومشغليه فى الغرب أن سكان هذه المناطق أصبحوا مواطنين روسيا وإلى الأبد"، مشددا على وجوب أن تحترم كييف اختيار مواطنى جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتى خيرسون وزابوروجيا.

وتابع: "ندعو كييف للتفاوض لكننا لن نناقش اختيار الشعب لقد تم ذلك ولن تخذل روسيا الشعب، لقد سقطت أقنعة الغرب الذى حاول فى عام 1991 أن يفتت روسيا ويحولها لشعوب متحاربة"، مؤكدا أن الهدف الأساسى للغرب هو فكرنا وفلسفتنا.. الغرب لا يحتاج إلى روسيا، أما نحن فنحتاجها.

وأعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن ثقته فى أن الجمعية الفيدرالية ستدعم القوانين الخاصة بانضمام أراض جديدة إلى روسيا، مؤكدا أن هذا حق المواطنين الشرعى بتقرير مصيرهم، وتقره الأمم المتحدة التى تؤكد على حق الشعوب فى تقرير مصيرها.