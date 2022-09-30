انخفاض مبيعات السيارات التجارية الخفيفة فى أوروبا بنسبة 22.3% خلال 8 أشهر

سجلت المبيعات الإجمالية للسيارات التجارية الخفيفة بيع حوالي 838.6 ألف سيارة تجارية خفيفة جديدة (أقل من 3.5 طن) فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى، وذلك في الفترة من يناير وحتى أغسطس 2022 بانخفاض 22.3% تقريبًا.
وجاءت فرنسا، أكبر سوق للشاحنات الصغيرة فى المنطقة، لتسجل انخفاضًا قدر بنحو 23.6% على أساس سنوي.
كما سجلت الأسواق الرئيسية الأخرى فى المنطقة خسائر -بما فى ذلك إسبانيا- التى شهدت أكبر انخفاض بواقع 29.9%، وألمانيا بنسبة 20.2%، وإيطاليا بواقع 12.4% .
وعن المركبات التجارية المتوسطة والثقيلة (بين 3.5 و16 طنًا)، فقد انخفضت مبيعاتها فى الاتحاد الأوروبى بنسبة طفيفه قدرت بنحو 0.6%.
أما إسبانيا فقد ارتفعت مبيعاتها بنسبة 8.8%، حيث صنف أداء جميع الأسواق الرئيسية فى أوروبا الغربية بأنها أسوأ مما كانت عليه فى عام 2021 وذلك مع تراجع ألمانيا بنحو 6.1٪ وفرنسا 1.8 ٪ وإيطاليا 1.6٪ .
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