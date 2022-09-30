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الاتحاد الأوروبى: لن نعترف بانضمام دونباس وخيرسون وزابوريجيا إلى روسيا

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 05:02 م
الاتحاد الأوروبى: لن نعترف بانضمام دونباس وخيرسون وزابوريجيا إلى روسيا الاتحاد الأوروبى
كتب محمد جمال

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أعلنت دول الاتحاد الأوروبى أنها ن تعترف بانضمام دونباس ومقاطعتى زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا بناء على بنتائج الاستفتاءات، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".
 
كما دعا الاتحاد الأوروبي الدول الأخرى إلى إدانتها، وفقا لبيان واسع النطاق لقادة دول الاتحاد الأوروبي.
 
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة مع رؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه عن اتفاقيات انضمام هذه المناطق إلى روسيا الاتحادية.
 
وجاءت هذه الخطوة بعد أن أجرت هذه المناطق استفتاء أجرت هذه المناطق في 23-27 سبتمبر.
 
ووفقا لنتائج الاستفتاء  صوت 99.23% من جمهورية دونيتسك الشعبية لصالح الانضمام إلى روسيا، ومن جمهورية لوغانسك صوت 98.42%، وفي منطقة خيرسون 87.05%، وفي زابوروجيه 93.11%.

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