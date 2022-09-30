اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 سبتمبر 2022 04:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

انتهاء إصلاح ماسورة مياه شارع يثرب بالدقى وعودة المياه للمناطق المتأثرة.. صور

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 03:53 م
انتهاء إصلاح ماسورة مياه شارع يثرب بالدقى وعودة المياه للمناطق المتأثرة.. صور موقع كسر الماسورة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، الانتهاء من أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه شارع يثرب، المتسبب فى قطع مياه الشرب عن شارع مصدق إلى شارع جده بالمتفرعات "إيران ويثرب، والحسن، وجده".

 

وأوضحت الشركة، أنه تم الانتهاء من أعمال الإصلاح، وإعادة ضخ المياه للمواطنين بالمناطق المتأثرة.

 

هذا وأعلنت الشركة سابقا، عن كسر ماسورة مياه فى شارع يثرب بحى الدقى بالجيزة، نتيجة سقوط شجرة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى انقطاع مياه الشرب من شارع مصدق إلى شارع جده بالمتفرعات "إيران ويثرب، والحسن، وجده".

 

وكثفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة من جهودها لإصلاح الكسر، حيث دفعت بعدد من المتخصصين وفرق الإصلاح لرفع الشجرة لإنهاء عملية الإصلاح وعودة المياه للمناطق المتأثرة.

 
 
إصلاح الماسورة
إصلاح الماسورة

شفط المياه من الشارع
شفط المياه من الشارع

موقع كسر الماسورة
موقع كسر الماسورة

موقع كسر الماسورة نتيجة سقوط الشجرة
موقع كسر الماسورة نتيجة سقوط الشجرة

 


كسر خط مياه

قطع المياه عن الدقي

قطع المياه

الدقي

الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة