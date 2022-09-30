انتهاء إصلاح ماسورة مياه شارع يثرب بالدقى وعودة المياه للمناطق المتأثرة.. صور

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، الانتهاء من أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه شارع يثرب، المتسبب فى قطع مياه الشرب عن شارع مصدق إلى شارع جده بالمتفرعات "إيران ويثرب، والحسن، وجده".

وأوضحت الشركة، أنه تم الانتهاء من أعمال الإصلاح، وإعادة ضخ المياه للمواطنين بالمناطق المتأثرة.

هذا وأعلنت الشركة سابقا، عن كسر ماسورة مياه فى شارع يثرب بحى الدقى بالجيزة، نتيجة سقوط شجرة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى انقطاع مياه الشرب من شارع مصدق إلى شارع جده بالمتفرعات "إيران ويثرب، والحسن، وجده".

وكثفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة من جهودها لإصلاح الكسر، حيث دفعت بعدد من المتخصصين وفرق الإصلاح لرفع الشجرة لإنهاء عملية الإصلاح وعودة المياه للمناطق المتأثرة.