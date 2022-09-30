اليوم.. آخر موعد لتسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية حتى اليوم الجمعة نهاية سبتمبر الجارى، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونيا، ومن المقرر أن يتم مدة الفترة شهرا آخر إلا أنه حتى الآن لم تقرر الوزارة ذلك.

وتهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية من تسجيل رقم الهاتف على بطاقات التموين سهولة تواصل الوزارة مع أصحاب البطاقات التموينية لتعريفهم بالخدمات الحالية أو بالخدمات التي قد تستعد الوزارة لإتاحتها لهم، حيث تسعى الوزارة لإتاحة خدمة استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد من خلال إرسال المواطن رسالة نصية "sms" على رقم مختصر سيتم تحديده فى حال تنفيذ الفكرة، حيث إنها محل دراسة، أو مثلا إتاحة خدمة الاستعلام عن الرصيد من خلال أيضا رسالة نصية وان هذا مازال محل دراسة.

وأكدت وزارة التموين أن تسجيل رقم الهاتف على بطاقات التموين يهدف إلى مصلحة المواطن في المقام الأول، حيث يتيح سهولة التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية لتعريفهم بالخدمات الحالية أو بالخدمات التي تدرس الوزارة إتاحتها أيضا من خلال رقم المحمول مثل استخراج بطاقة بدل التالف أو فاقد، كما أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لديه حرص كبير في التيسير على حصول المواطنين على كافة الخدمات التموينية، وأنه خلال الفترة الماضية تم ميكنة منظومة خدمات بطاقات التموين وفقا لتوجيهات الوزير وإتاحة الخدمات إلكترونيا للتيسير على أصحاب البطاقات.