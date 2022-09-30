الموافقة على تشكيل لجان المناقشة لعدد من رسائل الماجستير بجامعة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، جلسة الاجتماع الشهري رقم 36 لمجلس الدراسات العليا، والبحث العلمى، بحضور وكلاء الكليات للدراسات العليا أعضاء المجلس، حيث وافق المجلس على تشكيل لجنة المناقشة والحكم لعدد من رسائل الماجستير لباحثين بكليات الفنون الجميلة والآثار والسياحة والفنادق، فضلًا عن الموافقة على تسجيل رسائل دكتوراه وماجستير لباحثين بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة امتحان تأهيلى دكتوراه للعام الجامعي 2022-2023م لأقسام" التصوير، النحت، الجرافيك"، كما تم قبول اعتماد تسجيل رسالة ماجستير لباحث بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق.

وشهدت الجلسة الموافقة على تفعيل دبلوم الترجمة المهنية بأقسام كلية الألسن، وتفعيل الدراسات العليا بقسم اللغة العربية مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراة، كما تمت الموافقة على عمل مقاصة لكل طالب حاصل على تمهيدي ماجستير من الكليات المناظرة بنظام الساعات المعتمدة.

فيما عقد مجلس إدارة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر جلسته رقم (17)، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود النوبي مدير المركز، وعمداء الكليات وأعضاء مجلس الإدارة، حيث وافق المجلس على بعض القرارات التي تيسر العمل بالمركز، وتيسر على المتدربين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والراغبين في التدريب من المجتمع المدني للإفادة بأكبر قدر ممكن من نشاطات المركز ودوراته التدريبية.

كما شهدت الجلسة استعراض مقترح عمل بروشور للمركز يوضح أهدافه ورؤيته ورسالته ومهامه وبيانات التواصل، حيث إن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، أحد المراكز الأكاديمية التي تقدم دورات بمجالات متعددة لإكساب المتدربين المعارف والمهارات الأساسية المتعلقة بالنشر العلمي المحلي والدولي، وذلك بهدف تبادل المعرفة و حجز مقعد لباحثي جامعة الأقصر في المجتمع العلمي الدولي.