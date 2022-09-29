القوى العاملة: مبادرة "المناخ مسئوليتى" تستكمل فعالياتها ببورسعيد

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة ببورسعيد بشأن استكمال ندوات التوعية ضمن مبادرة "المناخ مسئوليتى" ببورسعيد فى إطار توجهات الدولة الهادفة للحفاظ على البيئة والتحول للاقتصاد الأخضر، وتزامناً مع انعقاد قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ.

وأكد عبد الونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، أن المبادرة أطلقتها وزارة القوى العاملة بإشراف من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، في أنحاء الجمهورية للحفاظ على المناخ، قد بدأت في المحافظة في مجموعة من الشركات، وتستكمل فاعلياتها بقاعة فندق أركان السياحى ببورسعيد بمشاركة 22 شركة بحضور 47 من ممثلى المنشآت.

وأضاف مدير المديرية في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن حماية المناخ مسؤلية كل فرد فى المجتمع، وأننا جميعا سنتحمل ثمن فاتورة التغيرات المناخية، والعالم يواجه موجة متسارعة من تغير المناخ والاحتباس الحراري، نتيجة لارتفاع معدلات الغازات الدفيئة؛ مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل مستمر وتسريع عمليات التبخر، وبالتالي فقدان الممرات المائية.

وفي سياق آخر، أكد خلال كلمته بالندوة أهمية الدور الذى تقوم به الوزارة فى حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة فى كافة مواقع العمل، من رعاية صحية واجتماعية، والمنح التى تقدم للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة البيانات، مثل منحة الزواج ومنحة المولود، وأيضا وثيقة للتأمين ضد الحوادث الشخصية ، مشيراً إلى حرص وزارة القوي العاملة على القيام بدورها فى التوعية و التوجيه و الإرشاد والتعريف بحقوق وواجبات العامل، لحفظ التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية واستقرار سوق العمل.

وتم خلال الندوة استعراض بعض النماذج للشركات الناجحة فى مجال ترشيد الطاقة والحد من آثار التغيرات المناخية.