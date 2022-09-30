الفريق أسامة ربيع يتابع حصاد الأحواض المستزرعة.. و42 طن جمبرى خلال شهر

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، شركة قناة السويس للاستزراع المائى، يرافقه عددا من قيادات الهيئة والشركة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات أعمال التطوير بالشركة.

وحرص الفريق ربيع خلال جولته على متابعة سير العمل والاطمئنان على معدلات التطوير، حيث انتهت الشركة بالفعل من تطوير 120 حوضا على مساحة 240 فدانا، فيما يجرى العمل حاليًا على تطوير 272 حوضا آخرين على مساحة 560 فدانا، بنسبة إنجاز بلغت 80%، ومن المقرر انتهاء أعمال التطوير بالكامل بحلول شهر فبراير المقبل بمشيئة الله.

أعقب ذلك تفقد الفريق ربيع لأحواض الاسترزاع السمكى، حيث تعرف خلال جولته على معدلات الحصاد المتوقعة للأنواع المستزرعة، حيث بدأ موسم حصاد الجمبرى بكميات بلغت 42 طن جمبرى منذ بداية الشهر الجارى وحتى الآن، والمتوقع وصول إجمالى كميات الحصاد بعد انتهاء موسم الحصاد نهاية العام الجارى إلى 160 طن جمبرى، فيما تترقب الشركة بدأ حصاد موسم أسماك السهلية مطلع شهر أكتوبر من العام الجارى بكمية حصاد متوقعة قدرها 5 أطنان، بينما من المقرر أن تبدأ الشركة حصاد أحواض البلطى والعائلة البورية بداية شهر نوفمبر من العام الجارى بإجمالى كميات متوقعة 130 طنا، على أن يعقبه بدأ حصاد أحواض الدنيس بداية شهر ديسمبر بإجمالى كميات متوقعة 800 طن.

كما تابع رئيس الهيئة نتائج تقدم الأعمال الإنشائية بالمبانى الإدارية وأماكن الإعاشة للعاملين، وكذلك المسجد والسور الخارجى المحيط بالمزرعة.

و أكد الفريق ربيع على أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من المزارع السمكية وزيادة كميات الإنتاج المستزرعة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على سد الفجوة الغذائية من البروتين الحيوانى من الأسماك داخل مصر وتلبية احتياجات الشريحة الأكبر من المواطنين من الأسماك عالية الجودة ومنخفضة التكلفة.

فى ختام جولته، حرص الفريق ربيع على توجيه كلمة للعاملين بالشركة، مثمنًا مجهوداتهم فى الارتقاء بمعدلات إنجاز تطوير الأحواض ودورهم فى زيادة كميات إنتاج الأسماك، وطالبهم باستمرار بذل الجهد والعمل للحفاظ على هذه المعدلات من الإنجاز والإنتاج.