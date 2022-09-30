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"الداخلية" تعيد 3 أطفال مفقودين لوالديهم بعد العثور عليهم بجوار حديقة الحيوان

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 07:46 م
"الداخلية" تعيد 3 أطفال مفقودين لوالديهم بعد العثور عليهم بجوار حديقة الحيوان الأطفال
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الأجهزة الأمنية فى إعادة ثلاثة أطفال متغيبين لذويهم فى أقل من 24 ساعة ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية بتاريخ 29 الجارى من (عامل - مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب عودته من عمله لمسكنه فوجئ بعدم تواجد أطفاله الثلاثة (نجليه وكريمته سن 11 و 8 و عامان) ، وأضاف بأنهم اعتادوا اللهو بالشارع محل إقامتهم أثناء تواجده ووالدتهم بالعمل.
 
وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود للعثور على الأطفال الـمُتغيبين .. وأمكن العثور عليهم بتاريخ اليوم 30/9/2022 بميدان النهضة أمام حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة ، وبسؤال أحدهم (طالب – سن 11 عام) قرر باصطحابه لشقيقيه للتنزه إلا أنهم ضلوا الطريق ولم يتمكنوا من العودة لمسكنهم .. تم تسليم الأطفال لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية

اطفال

اطفال مفقودين

اخبار الحوادث



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