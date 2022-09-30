"الداخلية" تعيد 3 أطفال مفقودين لوالديهم بعد العثور عليهم بجوار حديقة الحيوان

نجحت الأجهزة الأمنية فى إعادة ثلاثة أطفال متغيبين لذويهم فى أقل من 24 ساعة ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية بتاريخ 29 الجارى من (عامل - مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب عودته من عمله لمسكنه فوجئ بعدم تواجد أطفاله الثلاثة (نجليه وكريمته سن 11 و 8 و عامان) ، وأضاف بأنهم اعتادوا اللهو بالشارع محل إقامتهم أثناء تواجده ووالدتهم بالعمل.
وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود للعثور على الأطفال الـمُتغيبين .. وأمكن العثور عليهم بتاريخ اليوم 30/9/2022 بميدان النهضة أمام حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة ، وبسؤال أحدهم (طالب – سن 11 عام) قرر باصطحابه لشقيقيه للتنزه إلا أنهم ضلوا الطريق ولم يتمكنوا من العودة لمسكنهم .. تم تسليم الأطفال لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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