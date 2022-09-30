التوصل لهوية شاب عثر على جثته داخل كرتونة فى الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

توصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى هوية شاب تم العثور على جثته داخل كرتونة فى الوراق، وأشارت التحريات إلى أن الضحية مقيم بإحدى المناطق فى القاهرة، وباستدعاء أفراد أسرته تعرفوا عليه.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من أفراد أسرته لكشف غموض مقتله، وكشف حقيقة الخلافات التي تجمعه بآخرين، أدت إلى ارتكاب الجريمة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة شخص في العقد الرابع من العمر، ملفوف ببطانية داخل كرتونة.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المجني عليه، وتبين أنه يقيم بمنطقة تابعة لمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.