اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 سبتمبر 2022 09:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التخطيط: 5.2 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى 2020 / 2021

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 08:00 ص
التخطيط: 5.2 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى 2020 / 2021 ارشيفيةـ دولار
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن انتعاش الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بدأ بشكل ملحوظ بعد الجائحة، حيث بلغ الاستثمار الأجنبى المباشر فى 2021/2020 نحو 5.2 مليار دولار ومن المتوقع مضاعفته في العام المالي 2022/2021.

وأشار التقرير إلى أن الدولة تركز حاليًا على تعزيز مصادر العملة الأجنبية فى مصر، إلى جانب العمل مع القطاع الخاص لزيادة الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة عائدات السياحة.

وأوضح التقرير أن مصر تتمتع بميزة جغرافية كونها قريبة نسبيًا من أوروبا، ما يوفر فرصًا لشراكات معززة في جميع المجالات وخاصة ما يتعلق بمجال الطاقة، فضلًا عن اعتبارها بوابة إلى إفريقيا، فضلًا عن وجود سوق كبير للعمالة ، يتجلى في عدد سكان يزيد عن 100 مليون نسمة.

وأكد التقرير أن مصر أصبحت فى وضع يمكنها من أن تصبح مركزًا عالميًا للنقل البحرى، فضلاً عن كونها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا، من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات الاستراتيجية لتحسين البنية التحتية، مضيفه أنه على مستوى السياسات، فإن مصر تتمتع بشراكات تجارية قوية مع قيامها بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة.

كما أكد التقرير على الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي مصحوبًا ببيئة أعمال أكثر ملاءمة، وكذا البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، مع التركيز على زيادة القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته.


الاستثمار الاجنبى

الاصلاح الاقتصادى

وزارة التخطيط

جائجة كورونا

اخبار الاقتصاد



الموضوعات المتعلقة

وزيرة التخطيط: لدينا 9 حاضنات أعمال تقدم 670 فرصة لأصحاب الشركات الناشئة

الخميس، 29 سبتمبر 2022 11:35 ص

القومى للأجور : تطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص بقيمة 2700 جنيه يناير القادم

الخميس، 29 سبتمبر 2022 09:00 ص

كيف أنفقت مصر 2 تريليون جنيه على برامج الحماية الاجتماعية؟.. 121 مليار جنيه لـ"تكافل وكرامة" و559 مليارا للسلع و204 مليارات جنيه للمعاشات عام 2020.. و614 للإسكان و100 مليار للمرحلة الأولى من "حياة كريمة"

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 10:00 م

التخطيط: 6281 مشروعًا فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 01:14 م

التخطيط: الحكومة تتوقع نمو الناتج المحلى بنسبة 5.5% خلال العام المالى 2022-2023

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة