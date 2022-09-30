اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الإعصار "إيان" يودى بحياة 14 شخصا على الأقل فى فلوريدا

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 08:38 ص
الإعصار "إيان" يودى بحياة 14 شخصا على الأقل فى فلوريدا إعصار ايان
وكالات الأنباء

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لقى ما لايقل عن 14 شخصا مصرعهم جراء إعصار "إيان" الذى ضرب الساحل الشرقى للولايات المتحدة، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وذكرت وسائل الإعلام، نقلا عن مسؤولين أن الضحايا من 4 مناطق مختلفة فى ولاية فلوريدا، حيث أكد المسؤولون مقتل شخصين في مقاطعة ساراسوتا، و6 في مقاطعة شارلوت، و5 في مقاطعة لي، ووفاة واحدة في مقاطعة فولوسيا، فيما بدأت السلطات في جميع أنحاء الولاية بالتنقيب في الأنقاض والحطام.

وضرب الإعصار "إيان" الساحل الجنوبي الغربي لفلوريدا، بجنوب الولايات المتحدة، إذ أعلن المركز الوطني للأعاصير الأربعاء أن قوته اشتدت ليصبح "إعصارا خطيرا للغاية"، مضيفا أنه بات مصنفا من الفئة الرابعة وفق مقياس سفير سيمبسون المؤلف من 5 درجات.

وتسبب الاعصار بدمار وفيضانات واسعة النطاق، وترك أكثر من 2.5 مليون شخص بدون كهرباء، وشل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمطارات المحلية

 


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اعصار ايان يضرب فلوريدا

ضحايا اعصار ايان



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