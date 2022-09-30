افتتاح 6 مساجد جديدة بالبحيرة بتكلفة 5 ملايين و975 ألف جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التى تقدمها المساجد.



وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم افتتاح 6 مساجد جديدة اليوم الجمعة بمراكز دمنهور وكفر الدوار وكوم حمادة بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين 975 ألف جنيه.



يذكر أن خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان "حياة النبى صلى الله عليه وسلم من الميلاد إلى البعثة".



وأشارت خطبة الجمعة أن فى شهر ربيع الأول تهل علينا ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عطرة النسيم وفواحة الطيب، وأن ميلاد سيد الخلق وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم بحق ميلاد أمة بكل ما تحمله الكلمة من معني.