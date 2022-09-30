استئصال 43 ورما ليفيا لسيدة تعانى من آلام وانتفاخ بالبطن منذ 13 سنة بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

نجح فريق طبى بمحافظة الإسكندرية فى استئصال 43 ورما ليفيا من رحم سيدة في العقد الرابع من عمرها، حيث إنها كانت تعاني من آلام في البطن منذ 13 عاما، ووزنت الأورام الليفية التي تمت إزالتها من السيدة 6 كيلو جرامات.

وقال الدكتور حسن سالم، استشارى النساء والتوليد وجراحة الأورام النسائية، إن المريضة كانت تعانى من آلام شديدة بالبطن منذ أكثر من 13 سنة، وعقب إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لها، وتبين من الإشاعات وجود 20 ورما ليفيا في الرحم ونزيف حاد مستمر .

وأضاف الدكتور حسن سالم، في تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن المريضة كانت تعاني خلال 13 سنة من آلام في البطن وحالة نفسية سيئة، لأنها كانت غير متزوجة وأن الورم كان منتفخا بشكل واضح في البطن، وعليه تم إجراء العملية الجراحية للمريضة لاستئصال الورم والتي استغرقت 4 ساعات، وتم وضع المريضة تحت الملاحظة حتى تحسنت حالتها الصحية .

وأوضح الدكتور حسن سالم أن رحم المريضة الآن بحالة جيدة وتستطيع الزواج والإنجاب بشكل طبيعي جدا، بعد أن كانت نسبة الحفاظ على رحم المريضة شبه معدومة، وحالتها مستقرة الآن، حيث شارك كل من الدكتورة نهلة فراويلة، وفريق التخدير مكون من الدكتور محمد الحديدى أستاذ التخدير، والدكتور حمادة حمزة .



الدكتور-حسن-سالم