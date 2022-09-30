إيطاليا تعلن إلغاء الكمامات فى وسائل النقل العام

فاطمة شوقى

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، أنها ألغت ضرورة الالتزام بوضع الكمامات فى وسائل النقل العام، فى أحدث تخفيف للقواعد المرتبطة بفيروس كورونا، وقالت إنه لن يتم تجديد الأمر الخاص بوضع الكمامات فى القطارات والحافلات والعبارات بعد انتهاء أجله الجمعة، ولكن تم تمديد إلزامية وضعها فى المستشفيات ودور الرعاية.

تعد إيطاليا واحدة من أكثر الدول تضررًا من فيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من 177 ألف حالة وفاة منذ بدء تفشيه عام 2020.

وكان تقرير صحى إيطالى قال إن معدل الإصابات الأسبوعية بعدوى وباء كورونا انخفض على الصعيد الوطنى إلى 365 لكل 100 ألف نسمة فى الفترة من 5-11 أغسطس، مقابل 533 لكل 100 ألف نسمة من 29 يوليو – 4 أغسطس".

وأضاف تقرير المعطيات الرئيسية لنشاط رصد غرفة التحكم التابعة لمعهد الصحة العالى (ISS) ووزارة الصحة، أن "فى الفترة من 20 يوليو إلى 2 أغسطس الجارى، كان متوسط مؤشر انتشار عدوى الفيروس (Rt) المحسوب على حالات ظهور الأعراض فقط، يساوى 0.81، وهو فى انخفاض مقارنة بالأسبوع السابق"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وسلط التقرير الضوء على أن مؤشر قابلية الانتشار على أساس حالات الاستشفاء يتناقص هو الآخر أيضًا، لينخفض عن عتبة الوباء، أى (0.76) فى 2 أغسطس مقابل 0.82 فى 26 يوليو".

وأشار التقرير إلى أن "الضغط على أقسام كورونا بالمستشفيات لا يزال يتناقص، إذ انخفض معدل شغل أسرة العناية المركزة إلى 3.2% (حسب المسح اليومى الذى أجرته وزارة الصحة فى 11 أغسطس) مقابل 3.6%"، وفقا لمسح الرابع من الشهر ذاته.