إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتى 2022.. بالأسماء

إيمان حنا

أعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2022) فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت أمس الخميس. وفق"كونا" .

وجاءت وفق الترتيب التالي:1 - عبدالله جاسم المضف ( 6375 صوتا)2 - حسن عبدالله جوهر ( 6332 صوتا)3 - اسامة زيد الزيد ( 5764 صوتا)4 - احمد حاجي لاري ( 4104 اصوات)5 - عيسى احمد الكندري ( 3683 صوتا)6 - عادل جاسم الدمخي ( 3403 اصوات)7 - اسامة عيسى الشاهين ( 2889 صوتا)8 - صالح احمد عاشور ( 2867 صوتا)9 - حمد محمد المدلج ( 2826 صوتا)10 - خالد مرزوق العميرة ( 2228 صوتا)واغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة (2022) في الدوائر الخمس ابوابها عند الساعة الثامنة مساء يوم الخميس بالتوقيت المحلي وذلك لاختيار اعضاء مجلس الامة في فصله التشريعي ال17.

واستمرت عملية الاقتراع لمدة 12 ساعة متتالية بدءا من الساعة الثامنة صباح أمس الخميس وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة من بين 305 مرشحين ومرشحة.