إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم خلال مشاجرة بين عائلتين بمركز الدلنجات بالبحيرة.



كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة أمن البحيرة قد تلقى إخطاراً بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة بسبب خلافات الجيرة مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.







