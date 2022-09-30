إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في الوراق، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وأشارت تحريات رجال المباحث أن خلافات الجيرة أدت إلى نشوب المشاجرة، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أن خلافات الجيرة أدت إلى نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، تبادلوا خلالها الاعتداء، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

تم ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.