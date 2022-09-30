إزالة 400 حالة تعد ضمن الموجة الـــ20 لإزالة التعديات ببنى سويف

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الــ20 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وصرح المحافظ، بحسب تقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات قد وصل إلى 398 حالة إزالة، موزعة بواقع (227 تعد بالبناء على بمساحة38 ألف و290 متراً أملاك دولة +171 حالة تعد على 7أفدنة أرض زراعية) وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية وحتى 28 سبتمبر الجارى.

ونوه المحافظ عن توجيهاته لمسؤولى الأجهزة التنفيذية بالالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات الإزالة وذلك في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة،قد بدأت بالمرحلة الأولى، خلال أغسطس الماضي، وتم خلالها إزالة أكثر من 460 حالة، فيم يتم حالياً العمل في المرحلة الثانية والتي بدأت في 10 سبتمبر الجارى، فى حين تختتم الموجة بالمرحلة الثالثة والمزمع إجراؤها خلال أكتوبر المقبل.