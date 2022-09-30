اليوم السابع
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إخماد حريق هائل فى مصنع بلاستيك بسمنود والحماية المدنية تجرى عمليات التبريد

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 06:38 م
إخماد حريق هائل فى مصنع بلاستيك بسمنود والحماية المدنية تجرى عمليات التبريد الحريق
الغربية مصطفى عادل

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من إخماد حريق هائل اندلع في مصنع بلاستيك بقرية الراهبين مركز سمنود بمحافظة الغربية دون وقوع إصابات.

 

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز سمنود بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في مصنع بلاستيك بقرية الراهبين.

 

انتقلت 4 سيارات إطفاء لمكان البلاغ وتبين نشوب حريق فى مصنع بلاستيك على مساحة 6 قراريط، تم السيطرة على النيران دون وقوع اصابات وتجري قوات الحماية المدنية عمليات التبريد خشية تجدد النيران مرة أخرى.


مدير امن الغربية

سمنود

حريق

مصنع بلاستيك



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