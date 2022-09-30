إحالة عاطلين كونا عصابة لسرقة متعلقات المواطنين فى مصر الجديدة للمحاكمة

قررت نيابة مصر الجديدة، إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة متعلقات المواطنين .

اعترف عاطلان لرجال المباحث بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" بمنطقة مصر الجديدة.

وأضاف المتهمان بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) بإكتشافه كسر الزجاج الخلفى للسيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم ، وسرقه (جهاز لاب توب وبعض المتعلقات الشخصية) من داخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصل رجال المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلان، مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات باشراف اللواء علاء بشندي تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج"، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات المُستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" وتم ضبطهما وحبسهما على ذمة التحقيقات.