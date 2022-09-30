وقال زيلينسكي- في أحدث خطاب للأمة، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم /الجمعة/- "هنا في كييف، في قلب بلدنا، نتخذ خطوة حاسمة من أجل ضمان أمن مجتمع الدول الحرة بأكمله".



وأضاف أن أوكرانيا كانت ولا تزال رائدة في جهود التفاوض، دولتنا هي التي لطالما عرضت على روسيا التوصل إلى اتفاق حول التعايش بشروط متساوية ونزيهة ولائقة وعادلة.



وتابع: "من الواضح أن تحقيق ذلك مستحيل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لا يعرف ما هي الكرامة والصدق، لذلك نحن مستعدون للحوار مع روسيا، ولكن مع رئيس آخر لروسيا"، على حد وصفه وتعبيره.



وأردف: "نرى من يهددنا ومن على استعداد للقتل والتشويه، أنه من أجل توسيع نطاق سيطرتهم، لا تتوقف أعمالهم الوحشية".



وأعاد إلى الأذهان أنه في 24 فبراير الماضي، تم تنفيذ أول هجوم واسع النطاق على أوكرانيا، مؤكدا أن روسيا ما كانت لتتوقف عند حدودنا لو لم نوقفها.



وأضاف: "روسيا تريد إعادة كتابة التاريخ وإعادة رسم الحدود " ، مشددا على أن أوكرانيا لن تسمح بذلك.



وقال الرئيس الأوكراني إنه "بصرامة حدود دولتنا، يمكننا تأمين حدود جميع الدول الأوروبية ويمكننا أن نضمن ألا يجرؤ أي شخص آخر على إعادة الحرب إلى قارتنا".



وأضاف "بحكم الواقع، لقد أكملنا بالفعل طريقنا إلى الناتو، لقد أثبتنا بالفعل قابلية التشغيل البيني مع معايير الحلف.. نحن نثق في بعضنا البعض ونساعد بعضنا البعض ونحمي بعضنا البعض.. هذا هو التحالف".



وأردف: "اليوم، أوكرانيا تتقدم بطلب لجعلها شرعية، بموجب إجراء يتفق مع أهميتنا لحماية مجتمعنا بأكمله وبموجب إجراء معجل، نعلم أن ذلك ممكن، فلقد رأينا فنلندا والسويد تبدأن الانضمام إلى التحالف هذا العام بدون خطة عمل للعضوية".



وأوضح الرئيس الأوكراني أنه يدرك أن هذا يتطلب إجماع جميع أعضاء الحلف، و"نفهم أنه من الضروري التوصل إلى مثل هذا التوافق، وبالتالي، أثناء حدوث ذلك، نعرض تنفيذ مقترحاتنا المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا وأوروبا بأكملها وفقًا لاتفاقية كييف الأمنية، التي تم تطويرها وتقديمها إلى شركائنا".



واختتم خطابه قائلا: "نحن نتخذ خطواتنا الحاسمة بالتوقيع على طلب أوكرانيا للانضمام السريع إلى حلف (الناتو)".