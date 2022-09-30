أسعار الذهب اليوم تتراجع فى مصر.. وعيار 21 يسجل 1127 جنيها للجرام



أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 1127 جنيها.

عيار 18 يسجل 967 جنيها.

عيار 24 يسجل 1288 جنيها.

الجنيه الذهب 9016 جنيها.

ويترقب سوق الذهب اليوم عدة بيانات اقتصادية هامة قد يكون لها تأثير على سوق تداول الذهب اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 منها إصدار مجموعة من التقارير ويأتى فى مقدمتها صدور تقرير الإنتاج الصناعى باليابان، ثم تعلن الصين عن مؤشر مديرى المشتريات، وسوف تعلن بريطانيا عن مؤشر الناتج الإجمالى المحلى، وستعلن ألمانيا عن تقرير مبيعات التجزئة، وكذلك تقرير معدل البطالة، وستصدر منطقة اليورو مؤشر أسعار المستهلكين، وأخيرا ستصدر أمريكا مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك.

وتشير توقعات شركات التحليل إلى أن سوق الذهب قد يشهد عدة التطورات فيه قد تكون متسارعة ومستمرة فى الأيام المقبلة، وسط ترقب الأحداث المذكورة سابقًا، وتشير التوقعات بعد زيادة سعر الفائدة فى الكثير من البلدان إلى استمرار هبوط أسعار الذهب العالمية، ومن ثم ستنعكس أسعار المعدن الأصفر العالمية على الأسعار فى مصر.