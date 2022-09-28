اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 11:36 م
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أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات فى التعاملات المسائية وعيار 21 بـ1127 جنيهًا

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 09:31 م
أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات فى التعاملات المسائية وعيار 21 بـ1127 جنيهًا الذهب
كتب - إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب في المعاملات المسائية اليوم صعود 4 جنيهات في كافة الأعيرة المتداولة في مصر، على خلفية تحسن في سعر الذهب في البورصة العالمية بعد موجة انخفاض ملحوظ على مدار الأسبوع الماضي.

 

أسعار الذهب اليوم:
 

عيار 21 يسجل 1127 جنيها.

 

عيار 18 يسجل 966 جنيها.

 

عيار 24 يسجل 1288 جنيها.

 

الجنيه الذهب 9016 جنيها.

عالميا تراجعت أسعار الذهب الأربعاء 28 سبتمبر صباح اليوم، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية إلى مستويات هي الأعلى منذ عدة سنوات بعد تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الفدرالي والتي عززت توقعات رفع حاد لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 04:04 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1624.12 دولار للأونصة، مقترباً من أدنى مستوى في عامين ونصف العام البالغ 1620.20 دولار الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1631.60 دولار.

 

 


الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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