أجواء شديدة الحرارة.. تعرف على حالة الطقس فى أول أسبوع دراسى

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأربعاء المقبل، حيث تشهد البلاد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشرقية، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى الأربعاء المقبل ، أول أسبوع دراسة ، كما يلى:

- السبت 1 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

- الأحد 2 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة

- الإثنين 3 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة

- الثلاثاء 4 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 32 درجة

جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة

شمال الصعيد العظمى 34 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة

- الأربعاء 5 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة المحسوسة 31 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة

شمال الصعيد العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة