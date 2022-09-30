أبرز 3 ملاحظات للجهاز المركزى للمحاسبات على قوائم "مصر للزيوت والصابون"

كتب هانى الحوتى

1- أظهرت قائمة المركز المالي لشركة مصر للزيوت والصابون أصولًا محتفظ بها بغرض البيع بنحو 723 ألف جنيه لا تستوفي شروط هذا التبويب الواردة بمعيار المحاسبة المصري رقم 33، وتتمثل في مبلغ 722 ألف جنيه قيمة دفترية لمساحة 806 متر مربع أرض فضاء بمدينة زفتى غير مسجلة باسم الشركة، ومتعدي عليها ومتداول بشأنها قضايا طرحت للبيع عام 2016، وألغى البيع بقرار من مجلس الإدارة لعدم جدية المشترى ومبلغ 613 جنيهًا قيمة دفترية لمساحة 1062 متر مربع بمصنع ميت غمر طرحت للبيع عام 2018 ولم تصل عروض شراؤها للحد الأدنى لسعر البيع المقدر وأعيد طرحها في مزاد جديد بتاريخ لاحق لم يتقدم إليه أحد.

وردت الشركة، أنه نظرًا للظروف التي يمر بها العالم من جراء جائحة كورونا، وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية إلى جانب القرارات السيادية الخاصة بإيقاف البناء الأمر الذي نتج عنه توقف علميات البيع والشراء للأراضي مما أدى إلى التأخر في عملية البيع، وعند الطرح لم يتقدم أحد، أما بخصوص مساحة 806 متر مربع بمدينة زفتى فأنه صدر حكم لصالح الشركة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بحصة ونفاذ عقدي البيع، وهو حكم نهائي وذلك بجلسة 30 يونيو عام 2022، وهو ما يؤكد ملكية الشركة للأرض.

2- لم يتم إعادة تقييم رصيد القرض الممنوح منذ عام 2000 لاتحاد المساهمين العاملين بالشركة بمبلغ 1.3 مليون جنيه، والذي تم تمديد أجل سداده لعام 2024 وكذا دراسة الاضمحلال في قيمته بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (47).

وأكدت الشركة، أنه جاري تحصيل المديونية المتبقية.

3- لم ترد أية ردود على المصادقات التي تم إرسالها إلى أصحاب الأرصدة المدينة والدائنة بحساب العملاء، ولم يتم إجراء أية مطابقات مع كبار العملاء، كما بلغت أرصدة التأمينات لدى الغير نحو 3.203 مليون جنيه لم ترسل الشركة أية مصادقات بشأنها، ولم تحصل على أية شهادات مؤيدة لها، وما لذلك من أثر على التحقق من صحة هذه الأرصدة في تاريخ المركز المالي.

وردت الشركة، أنه تم عمل مطابقة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهي أكبر عميل للشركة، وبخصوص التأمينات لدى الغير البالغ قدرها 2.303 مليون جنيه منها مبلغ 2.3 مليون جنيه تأمين استعلاك غاز، وتم الحصول على خطاب من الهيئة المصرية العامة للبترول يفيد استحقاق الشركة له.