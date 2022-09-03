95 بالتنسيق اليدوى و66 بالإلكترونى حصيلة التنسيق الفرعى بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه عقب إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة للعام 2022 وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين فى الدور الثانى بادرت الجامعة بإعلان مواعيد وتعليمات التنسيق بالمكتب الفرعى بالجامعة حيث يبدأ العمل من التاسعة صباحاً ويستمر حتى الثالثة عصراً.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للتقديم 205 درجات لجميع الشُعب، مقدماً مجموعة من النصائح للطلاب أهمها أن يناقش مع أسرته ترتيب الرغبات بعناية حتى تكون الإختبارات ممثله تماماً لرغباتهم وقدراتهم ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها، لافتاً إلى أهمية أن يختار الطالب الكليات حسب النطاق الجغرافي المحدد له لأنه فى حالة كليات خارج النطاق الجغرافي فإن برنامج الحاسب سيخطره فوراً وعلية تعديل الرغبة واختيار الصحيحة كما أنه لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75) رغبة وبنهاية اليوم الأول للتقديم أعلن الدكتور ناصر مندور أنه تم استقبال 90 طالبا بالتنسيق اليدوى و66 بالإلكترونى.

كما أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى مزايا التقديم الإلكتروني حيث تيسر على الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق، كما توفر عليهم عناء الزحام، ويُمكن الطالب من تسجيل رغباته ومراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء فى إدخال البيانات مع إتاحة إمكانية التعديل بطريقة بسيطة مما يمنع حدوث أية أخطاء.

فيما أكد الدكتور محمد غنيم مدير مكتب التنسيق الفرعى بالجامعة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية مع إتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير التى اخذتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لتحقيق أقصى درجات التباعد الإجتماعى بما يضمن سلامة الطلاب.

تتم الأعمال بمكتب التنسيق الفرعى بالجامعة إشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم مدير مكتب التنسيق الفرعى بالجامعة ومسئول التنسيق اليدوى الدكتور أحمد يحيى والدكتور تامر شوقى مسئول التنسيق الإلكتروني وبالتنسيق مع إدارات الجامعة بإشراف عام هدى فرج أمين عام الجامعة، مركز تطوير التعليم وشبكة المعلومات، الإدارة العامة لرعاية الشباب، شئون الطلاب المركزية، الإدارة الطبية، إدارة الأمن، إدارة إعلام الجامعة.