5 خطوات بسيطة تساعدك على الاستمتاع بصحة أفضل

كتبت نهير عبد النبى

يسعى الكثيرون في الاستمتاع بصحة أفضل سواء كان الهدف هو خفض ضغط الدم أو التحكم في أعراض مرض السكري أو إنقاص الوزن أو مجرد الاستمتاع بصحة أفضل رغم التقدم في العمر، فإن هناك خمس خطوات بسيطة لواتبعناها يمكن أن نحقق هذا الهدف .

وحسب ما ذكره موقع دويتشة فيلة ينصح الدكتور شتيفن كوبكي، وهو طبيب القلب في مستشفى رائد بالولايات المتحدة بإدخال تغييرات على نمط حياتنا خطوة بخطوة بطريقة تشبه تعلم آلة موسيقية أو تدريب طفل صغير على الرياضيات ويوصي بخمس نصائح للاستمتاع بصحة أفضل وهى:

-إذا كنت تريد أن ترغب في تغذية صحية فعليك البدء ولو بلقمة واحدة في اليوم فمثلا عندما تتناول البيتزا قم بترك آخر جزء من منها جانبا وتناول بدلا عنه ملعقة سلطة أو أضف لفطورك قطعة واحدة من التفاح.

-التقليل من كمية الأكل، لاينبغي التخلي عن تناول الأطعمة التي تحبها لكن عليك ربما التفكير في الكمية إذ يمكنك تناول كل شيء تحبه لكن ليس الكثير من كل شيء.

-الوقوف كل ساعة، هناك جزئين للنشاط البدني: الحركة أكثر والجلوس أقل، عندما يكون أسلوب حياتك يعتمد كثيرا على الجلوس، وهذا حال معظم الناس فعليك الوقوف كل ساعة لتحريك جسدك بالطريقة التي تستمتع بها.

-10 دقائق للتدريب المتقطع، لا يوجد لديك وقت طويل للتدريبات؟ لا بأس فالتدريب المتقطع هو شكل من أشكال التدريب الفعال للغاية يتكون من فترات قصيرة مدتها 30 ثانية من النشاط عالي الكثافة مع فترات راحة. على سبيل المثال، قم بالتبديل من المشي إلى الركض أو الصعود بالدراجة لأعلى التل أثناء الاستمتاع برحلة في الطبيعة.

-سامح نفسك، من المهم أن تسامح نفسك عندما لا تلتزم بقواعدك الخاصة. قل لنفسك: "لا بأس!". الحديث الإيجابي عن النفس، يتطلب الممارسة مثل أي شيء آخر، ولكن في النهاية عندما تصبح لطيفًا مع نفسك تشعر براحة أفضل.