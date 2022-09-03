وكيل "تعليم الشرقية" يشهد انطلاق فعاليات تنمية الوعي بالتغيرات المناخية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شهد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، ومحمد لاشين مدير إدارة التدريب، وأحمد عبد العظيم مدير عام ادارة شرق الزقازيق التعليمية، والسيد الخضري مسئول التخطيط بإدارة التدريب بالمديرية، انطلاق فعاليات المرحلة الثالثة للبرنامج التدريبي "دعم مهارات المعلمين في تنمية الوعي الطلابي بالتغيرات المناخية".

ويأتي ذلك في ضوء متطلبات التنمية المستدام ، والذي تنفذه مديرية التربية والتعليم على مستوى الإدارات التعليمية بالتعاون مع الاكاديمية المهنية للمعلم فرع الشرقية، ويستمر عقده خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري وحتى 29سبتمبر 2022 علي مستوي الإدارات التعليمية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن الهدف من التدريب هو رفع كفاءة وتنمية مهارات المعلمين لتنمية الوعي الطلابي بالتغيرات المناخية ونقل الخبرات والتجارب الحياتية وتطبيقها في المدارس لينعكس على سلوكيات الطلاب من خلال ممارسات بيئية صحيحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والارتقاء بمستوى الأداء المهني للمعلمين بما يتواكب مع استضافة مصر لدورة مؤتمر المناخ COP 27 والمقرر عقده "نوفمبر المقبل" بشرم الشيخ، مشيدا بانتظام العمل داخل قاعات التدريب وتفاعل المتدربين مع المدربين موضحا أنه يتم تدريب المعلمين على برنامجين تدريبين: الأول بعنوان "دعم مهارات المعلمين في تنمية الوعي الطلابي بالتغيرات المناخية "والبرنامج الثاني "تفعيل دور مدير المدرسة لتنمية الوعي بالتغيرات المناخية وتعزيز الممارسات الصحيحة لدى الطلاب في ضوء متطلبات التنمية المستدامة".

حيث يتناول البرنامج التدريبي العديد من المحاور الهامة أبرزها تنمية الوعي الطلابي بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والمحافظة على البيئة من التلوث وإعداد أنشطة طلابية لتنمية وعي الطلاب بالقضايا البيئية والتغيرات المناخية ، مضيفا بأن التدريب يتم بالتنسيق بين إدارة التدريب بالمديرية وفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالشرقية



مدير إدارة شرق مع وكيل الوزارة ومدير العلاقات



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