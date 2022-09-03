أزهر الشرقية يفعل مبادرة "اغسل وصين معهدك" استعدادا للدراسة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور السيد الجنيدى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، تفعيل مبادرة "اغسل وصيّن معهدك"، والتي تشمل كافة المعاهد الأزهرية بكافة الإدارات التعليمية، ذلك في إطار استعدادات لبدء العام الدراسي الجديد .

وأكد رئيس الإدارة المركزية، أن من أهم أهداف هذة المبادرة، هو تفعيل المشاركة المجتمعية لكافة الأطراف بشكل أوسع، و زياده الانتماء والولاء للوطن، و السماح لأولياء الأمور والطلاب بالمشاركة، و إتاحة الفرصة للمتطوعين من الشباب وأهالينا من سكان القري بالمشاركة، ودعم وتشجيع لأصحاب الحرف والصناعات اليدوية.

موضحا كما تشمل المبادرة صيانة الأثاث المعهدي واتمام أعمال السباكة، تغير لمبات الإنارة القديمة بلمبات موفرة للطاقة، ودهان وطلاء الأسوار من الداخل والخارج، وتشجير أفنية المعاهد بأشجار مثمرة مثل الزيتون والليمون، غسل وتعقيم لكافة الحجرات والحمامات.

كما تبدء المبادرة اعتباراً من يوم الاثنين 5 سبتمبر وحتى نهاية الشهر الجاري ، و تتم الحملة تحت إشراف ومتابعة منطقة الشرقية الأزهرية وكذلك موجهي الإدارات التعليمية .