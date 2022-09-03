وكيل تعليم الدقهلية يشدد على التزام المدارس بالقرارات المنظمة لزيادة المصروفات

الدقهلية شريف الديب

عقد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اجتماعًا موسعًا بمديرى الإدارات التعليمية وموجهى عموم المواد الدراسية، لمناقشة استعدادات محافظة الدقهلية للعام الداراسى بمدرسة بن لقمان الإعدادية بنين، بحضور مديرى عموم المديرية.

واستهل اللقاء بتقديم الشكر لهم للجهودهم المبذولة خلال العام الدراسى 2021/2022 مما كان له أثر لحصول الدقهلية على مراكز أولى علميا، حيث حصلت الدقهلية على ثلاث مراكز أولى جمهورى فى الثانوية العامة، ومركز أول جمهورى فى الدبلومات الفنية، وحصول الدقهلية وتحقيق تميز فى المسابقات ( الثقافية -الاجتماعية- الفنية -الرياضية )

كما أكد على ضرورة الاستمرار فى الجهود والتميز خلال العام الدراسى الجديد، موجها على ضرورة سد العجز والانتهاء من توزيع جميع المعلمين على المدارس، بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات، قبل بدء العام الدراسي الجديد.

كمًا شدد على عدم تنفيذ أي برامج أو دورات تدريبية سواء أكانت داخلية أم مع جهات مانحة، إلا بعد التنسيق مع الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بالوزارة، وذلك فيما يخص المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، وكذا التنسيق مع الأكاديمية المهنية للمعلمين فيما يخص المخاطبين بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، كما شدد على ضرورة جاهزية المدارس الثانوية، والتأكد من تزويدها بالشبكات اللاسلكية والسلكية، ومتابعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة، والتأكيد على استعداد جميع المدارس لاستقبال الطلاب .

وطالب بالمتابعة المستمرة للمدارس الخاصة، ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لتلك الضوابط .

كما حظر من تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم، والإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته لتلك التعليمات .

وأضاف الى إعداد خطط المتابعات الميدانية لمتابعة المدارس تحت الإشراف المباشر لمدير الإدارة التعليمية وإعداد التقارير، بشأن تلك المتابعات، والتأكيد على متابعة ومباشرة إزالة المخالفات حال وجودها .

مشيرا إلى أهمية دور لجان المتابعة للمدارس للتأكد من جاهزيتها من حيث "الوصلات الكهربائية وتغطيتها، إزالة مراوح السقف، تغطية جميع البالوعات وغرف الصرف الصحي تماما، تعقيم خزانات المياه، والتأكد من سلامة عارضات كره القدم وكره السلة والتأكد من تثبيتها بطريقه سليمه، سلامة الزجاج الموجود على نوافذ القاعات الدراسي".

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج، ومواعيد عقد الامتحانات، وعدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالإخوة المسيحيين ، مشددًا على تفعيل لجنة الأزمات والكوارث لضمان استمرارية المؤسسة في تنفيذ أعمالها بكفاءة وفعالية ووجودها فى انعقاد دائم لتلقي اى اخطار والتعامل الفوري.



جانب من اللقاء