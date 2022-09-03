رفع 40 طن تراكمات أتربة خلال حملة بمدينة المنصورة في الدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتنفيذ حملة مكبرة بنطاق مدينة المنصورة، وذلك بمشاركة السيارات المكنسية بالمنطقة المركزية لرفع الأتربة بالمداخل والمخارج وبالشوارع والميادين، حيث تم رفع كمية من الأتربة قدرها 40 طنا.

وفي هذا الصدد أوضح المهندس خالد جلال مدير عام المركبات، المشرف علي تشغيل المكنسيات بالحملة الميكانيكية، أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، فقد تم تشغيل السيارات المكنسية بالمنطقة المركزية حيث شارك في الحملة المذكورة عدد 2 من السيارات المكنسية.

وأوضح أنه تم المرور علي شارع الجيش والمشاية السفلية وشارع الجمهورية وشارع عبد السلام عارف وشارع سعد زغلول وامتداد شارع جيهان.

وأشار إلى أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها محافظ الدقهلية لتشغيل السيارات المكنسية بنطاق المنطقة المركزية وذلك حرصا علي المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد "المحافظ " متابعة أعمال الصيانة الدورية للسيارات المكنسية لاستمرار تنفيذ خطة المحافظة لتشغيلها لرفع الأتربة من الشوارع والميادين ومداخل ومخارج المدينة.