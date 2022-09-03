اليوم السابع
Ads
السبت، 03 سبتمبر 2022 02:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع 40 طن تراكمات أتربة خلال حملة بمدينة المنصورة في الدقهلية

السبت، 03 سبتمبر 2022 01:48 م
رفع 40 طن تراكمات أتربة خلال حملة بمدينة المنصورة في الدقهلية جانب من الحملة بمدينة المنصورة
الدقهلية فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتنفيذ حملة مكبرة بنطاق مدينة المنصورة، وذلك بمشاركة السيارات المكنسية بالمنطقة المركزية لرفع الأتربة بالمداخل والمخارج وبالشوارع والميادين، حيث تم رفع كمية من الأتربة قدرها 40 طنا.

وفي هذا الصدد أوضح المهندس خالد جلال مدير عام المركبات، المشرف علي تشغيل المكنسيات بالحملة الميكانيكية، أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، فقد تم تشغيل السيارات المكنسية بالمنطقة المركزية حيث شارك في الحملة المذكورة عدد 2 من السيارات المكنسية.

وأوضح أنه تم المرور علي شارع الجيش والمشاية السفلية وشارع الجمهورية وشارع عبد السلام عارف وشارع سعد زغلول وامتداد شارع جيهان.

وأشار إلى أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها محافظ الدقهلية لتشغيل السيارات المكنسية بنطاق المنطقة المركزية وذلك حرصا علي المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد "المحافظ " متابعة أعمال الصيانة الدورية للسيارات المكنسية لاستمرار تنفيذ خطة المحافظة لتشغيلها لرفع الأتربة من الشوارع والميادين ومداخل ومخارج المدينة.


الدقهليه

محافظ الدقهليه

رفع الأتربة

مشكلة النظافة



الموضوعات المتعلقة

رفع 35 طن من تراكمات الأتربة بمشاركة 3 سيارات مكنسية بمدينة المنصورة.. صور

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 11:14 ص

جهود الدولة لتطوير العمران والقضاء على العشوائيات.. الانتهاء من 80% من "سكن لكل المصريين" بالسويس.. الإسكان: حجم الإنجاز بمدينة المنصورة الجديدة ضخم للغاية.. والتنمية الحضرية: مكلفون بأعمال تصل إلى تريليون جنيه

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 11:21 م

متحدث الإسكان لـ"الحياة اليوم": حجم الإنجاز بمدينة المنصورة الجديدة ضخم للغاية

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 07:34 م

الرئيس السيسى يستعرض مع مدبولى والجزار مشروعات القاهرة التاريخية ومثلث ماسبيرو.. ويوجه بالتدقيق فى الخدمات المقدمة لقاطنى مدينة المنصورة الجديدة.. ويؤكد: مصر تحتاج لكافة سواعد أبنائها الموهوبين والمبدعين

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 05:16 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة