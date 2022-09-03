وكيل الصحة بالإسماعيلية يتفقد مستشفى التل الكبير المركزى فى جولة مفاجئة

تفقد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية اليوم السبت، مستشفى التل الكبير المركزى، للوقوف على انتظام سير العمل وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

حرص "حطب" على المرور على أقسام المستشفى للتأكد من انتظام العمل وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمترددين على المستشفى، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ وعيادات الأطفال والحضانات، الباطنة، والأسنان، والجلدية، والنسا وتنظيم الأسرة، والجراحة، والعظام والعلاج الطبيعى، واستمع إلى آراء المرضى ومستوى رضائهم عن الخدمة المقدمة.

واجتمع "حطب" بالفريق الطبى والإدارى بالمستشفى لمناقشة آليات سير العمل بالمستشفى، كما اطلع على كشوف حضور العاملين وكشوف المترددين، حيث بلغ إجمالى التردد على العيادات بالمستشفى 323 مترددا حتى موعد الزيارة.