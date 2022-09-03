وزير الأوقاف: أكثر من 100 وزير ومفتي من دول مختلفة يشاركون بمؤتمر "الاجتهاد ضرورة العصر".. صور

كتب على عبد الرحمن تصوير حسين طلال

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، مشاركة نحو 90 شخصية ما بين وزير ومفتي ورئيس مجلس إسلامي وكتّاب ومفكرين من المتوقع تأكيد مشاركتهم، فى المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد يومى 24 – 25 سبتمبر الجارى، تحت عنوان: الاجتهاد ضرورة العصر "صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى تحضيرى، لوزير الأوقاف، في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد يومى 24 – 25 سبتمبر الجارى، تحت عنوان: الاجتهاد ضرورة العصر "صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه"، وذلك لعرض بعض الأمور الهامة الخاصة بالمؤتمر.

وتابع جمعة:"هناك نحو 50 شخصية ما بين وزير ومفتي ورئيس مجلس إسلامي وكتّاب ومفكرين من المتوقع تأكيد مشاركتهم"، لافتا إلى أن من بين الدول المشاركة:"المملكة العربية السعودية، جنوب السودان، ألمانيا، البرازيل، فرنسا، البرازيل، البحرين، الكاميرون، كينيا، تشاد، سويسرا، نيجيريا، فرنسا، ألبانيا، إيطاليا، موزمبيق، كوت ديفوار، أوغندا، الإمارات، زامبيا، صربيا، بوروندي، تنزانيا، روسيا، تشاد، مقدونيا".

ويتناول المحاور التالية :

المحور الأول : الاجتهاد ضرورة ملحة في عصرنا الحاضر.

المحور الثاني : صور الاجتهاد وضوابطه .

المحور الثالث : المجتهدون وإعدادهم .

المحور الرابع : نماذج عصرية ملحة في المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها ، مثل :

- التعامل بالعملات الافتراضية.

- تدويخ الحيوان قبل ذبحه .

- موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية .

- المحور الخامس نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسي.

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته للمؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد يومى 24 – 25 سبتمبر الجارى، تحت عنوان: الاجتهاد ضرورة العصر "صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه"، مؤكدا أن ذلك دعما كبيرا لموضوع المؤتمر ودعمه المستمر لنشر الفكر الوسطى الرشيد، وترسيخ أسس العيش المشترك بين الناس.