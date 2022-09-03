هبوط أرضى بحى أول الإسماعيلية نتيجة كسر بخط مياه.. صور

أكد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية على سرعة الاستجابة وحل أى أزمة طارئة تواجه المحافظة وفق خطة موضوعة مسبقًا، حيث تلقَّت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة إخطارًا يفيد بكسر خط مياه بتقاطع شارع داوود حمدان وشارع فاروق بحى أول الإسماعيلية.

وعلى الفور تم إبلاغ مرفق المياه التابع لهيئة قناة السويس والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة ومديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

وتابع المهندس احمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية ما قام به مركز ومدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة بالمدينة من الدفع بكافة الإمكانات وسيارات الكسح للسيطرة على تدفق المياه.

وقام مرفق المياه التابع لهيئة قناة السويس بإصلاح كسر خط المياه وتم إعادة ضخ المياه بصورة طبيعية كما قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة بالدعم والدفع بعدد اثنين سيارة كسح مياه لمساعدة سيارات مجلس المدينة والأحياء الثلاثة فى سحب المياه الناتجة عن حدوث كسر خط المياه.

وتأكيدا على إزالة آثار الكسر الأرضى وإعادة الشيء لأصله، قامت مديرية الطرق والنقل بالمحافظة تحت إشراف المهندس أحمد الشيمى بإجراء تحويلات ووضع طبقة أساس بمنطقة الهبوط الأرضى وسيتم إعادة فتح الطريق عقب انتهاء الأعمال.