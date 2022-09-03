نائب محافظ القاهرة تبحث تطوير مدينة الرخام والجرانيت بشق الثعبان

كتب سيد الخلفاوى

تواصل المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة مجهوداتها لاستكمال أعمال تطوير المنطقة الصناعية بشق الثعبان، والتي تشهد طفرة في معدلات الأعمال من خلال التطوير الشامل للمنطقة، وفي صناعة الرخام من خلال تقديم كافة أشكال الدعم لصناعها لتصبح مدينة صناعية عالمية طبقا للتوجيهات الرئاسية .

في اطار ذلك عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا بمقر المنطقة، بحضور العميد ماجد فوزي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمشروع شق الثعبان، والمهندسة جيهان جادو، رئيس حي طره و نائب رئيس جهاز شق الثعبان ونائب رئيس شعبة اتحاد مواد البناء ومهندسي شركة جنوب القاهرة للكهرباء وممثل وزارة النقل والطرق والكباري وممثل وحدة المخلفات الخطرة بجهاز شئون البيئة لبحث سبل اعمال التطوير القائمة و متابعة اخر مستجدات الاعمال .

وأكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، الحرص الدائم على عقد اللقاءات بصورة مستمر لمتابعة كافة أعمال التطوير وتقييم مستوى الأداء ورفع كفاءة الأعمال برمتها ولبحث الخطوات التنفيذية والجدول الزمني للانتهاء من أعمال التطوير وجهود فرق العمل المتواصلة لإنجاز الأعمال على الوجه الأكمل والتى تشمل رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية وعمل مدخل يليق بالمنطقة وإعادة تخطيط مداخل ومخارج المنطقة لتسهيل حركة سير السيارات بها .

واضافت ان الاجهزة التنفيذية تعمل على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت من خلال استكمال المرافق والكهرباء ورصف وتمهيد الطرق الداخلية بهدف المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات ودخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة بعد تقنين أوضاعها وخلق فرص عمل إضافية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة .

وتناول الاجتماع خطة العمل الجارية بمدينة الرخام والجرانيت بحيث تكون صديقة للبيئة وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمى، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الصناعات المحلية وكذلك الحد من التلوث البيئي خاصة في ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 والذي سيعقد خلال شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ وذلك من خلال التخلص الامن للسحالة و كسر الرخام و استعراض لدور و اهمية مصنع تدوير المخلفات والذي يقوم بتحويل الناتج من نشر الرخام -السحالة- وكسر الرخام، إلى بعض المنتجات من بلدورات وانترلوك بهدف تحسين البيئة والحفاظ عليها، وكذلك تحقيق مردود اقتصادي تنموي يتمثل في إعادة تدوير تلك المخلفات في إنتاج العديد من المواد التي تستخدم في البناء والتشييد والتشطيبات.

مشددة ان شعار نحو بيئة نظيفة لم يعد مجرد شعار بل أصبح واقع ومشروعات وخطط تطبقها القيادة السياسية، ضمن خطتها للتنمية المستدامة ورؤيتها لمصر ٢٠٣٠ .

كما تناول اللقاء متابعة لاعمال الرصف وتمهيد الطرق ومنها متابعة اعمال إنشاء وصلة لنقل حركة المرور وسيارات النقل الثقيل من طريق الأوتوستراد لطريق الدائرى الاوسطى بطول ٧ كم وتنفيذ الرصف بالخرسانة لكى تتحمل أوزان سيارات النقل المحملة ببلوكات الرخام، كما تم تنفيذ منطقة تشوينات لاستيعاب السيارات وحركة تجارة شراء بلوكات الرخام داخل شق الثعبان . حيث وجهت سيادتها بالتنسيق مع الشركة الوطنية لتحديد الطرق الاخرى التي سيتم رصفها على ان يتم ذلك بعد الانتهاء من مد الكابلات الكهربائية مع استخدام تقنيات حديثة بنظام FDR الترميم الذاتي، والذي يعتمد على إعادة تدوير الرصف القديم بعد اعمال الكشط ومعالجتها واعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى توفيرا للنفقات وانجاز ا للوقت . مع عمل زيارات ميدانية للمعاينة واعداد المقايسات النهائية لرصف الشوارع بداخل المنطقة الصناعية .

كما وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الى استكمال اعمال توصيل الكابلات الكهربائية وتوصيل الكابلات الجديدة وفقا لجدول زمني مع تحديد اخر اكتوبر لتسليم كافة الاعمال .

وفي سياق متصل استعرضت اعمال التشجير والتي ستتم بالمنطقة بعد عمل دراسة بيئية والاستعانة باستشاري من وزارة الدولة لشئون البيئة لتحديد نوعية المزروعات والاشجار المناسبة طبقا لطبيعة مدينة شق الثعبان الصناعية وتحويلها الى منطقة صديقة للبيئة مع استكمال اعمال تطوير مدخل المدينة والانتهاء من البوابة وعمل سياج شجري واعمال اللاند سكيب بالمشاركة المجتمعية وانتهاء اعمال تركيب الانترلوك مع استمرار الحملات المكبرة لإزالة ورفع جميع الإشغالات بمدخل شق الثعبان، ومتابعة أعمال رفع السحالة والتراكمات، وكسر الرخام من الطرق الرئيسية والداخلية ورفع كفاءة وتجريد الطرق .