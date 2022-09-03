ميسيسبى الأمريكية: تحطم طائرة صغيرة هدد قائدها بإسقاطها على متجر كبير بالولاية

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أعلنت السلطات الأمريكية فى ميسيسبى تحطم طائرة صغيرة فى أحد الحقول كان قائدها يهدد بإسقاطها على متجر كبير، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

يذكرأن الشرطة الأمريكية أخلت عدة متاجر فى توبيلو، بولاية ميسيسيبي، بعد أن هدد طيار بتحطيم طائرته فى أحد متاجر وول مارت الشهيرة، وتشير المعلومات إلى أن قائد الطائرة استقلها من مطار توبيلو فى حوالي الساعة 5 صباحًا، وكان يحلق فوق البلدة الصغيرة فى دوائر لأكثر من ساعة، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأخلت السلطات المنطقة وفرقت أكبر عدد ممكن من الناس كما حثت السكان المحليين على البقاء بعيدا عن الطريق، وقالت إدارة شرطة توبيلو، إنها على اتصال بالطيار الذي يهدد بتحطم طائرة بيتشكرافت كينج إير 90 عمدا.

وأكدت مصادر لصحيفة ديلي جورنال، أن قائد الطائرة موظف فى مطار توبيلو الإقليمي، وأشارت إلى أن الطيار ابتعد عن متجر وول مارت، حيث ادعى شهود عيان أنه بالقرب من مصنع تويوتا في بلو سبرينغز.

وقالت شرطة المدينة الأمريكية، فى بيان: "في حوالي الساعة 05:00 صباحًا، تم إخطار TPD بأن طيارًا لطائرة كان يحلق فوق توبيلو، لقد اتصل الطيار بـ E911 ويهدد بالاصطدام عمدًا بوول مارت في ويست ماين".

وعملت TPD مع Wal-Mart West و Dodges في West Main لإخلاء المتاجر وتفريق الناس على أكبر قدر، وتمكنت TPD أيضًا من بدء التحدث مع الطيار مباشرة، ويُطلب من المواطنين تجنب تلك المنطقة حتى يتم توضيح كل شيء، ومع تنقل طائرة من هذا النوع، تكون منطقة الخطر أكبر بكثير حتى من منطقة توبيلو.

وأشار التقرير إلى أن الطائرة مملوكة لشركة Southeast Aviation LLC ، وتتسع لتسعة مقاعد بمحركين، فيما قال حاكم المنطقة تيت ريفز: "يتتبع مديرو إنفاذ القانون والطوارئ بالولاية عن كثب هذا الوضع الخطير، ويجب أن يكون جميع المواطنين في حالة تأهب وعلى دراية بالتحديثات من قسم شرطة توبيلو".

وقال متحدث باسم وول مارت لصحيفة DailyMail.com: "المتجر مغلق حاليًا وتم إخلاؤه".