اليوم السابع
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مياه القناة تدفع بسيارات للمساعدة فى أعمال شفط المياه بحي أول بمدينة الإسماعيلية

السبت، 03 سبتمبر 2022 05:36 م
مياه القناة تدفع بسيارات للمساعدة فى أعمال شفط المياه بحي أول بمدينة الإسماعيلية شفط مياه ارشيف
كتب أحمد حسن

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وجه اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، بتقديم الدعم بسيارات كسح المياه لسحب المياه الناتجة عن حدوث كسر خط مياه داود حمدان وشارع فاروق بحى أول الإسماعيلية، والتابع لهيئة قناة السويس، فور ورود البلاغات بحدوث الكسر بالمنطقة المذكور، حيث التنسيق الفورى بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والأزمات للتعامل مع المشكلة، فى إطار تضافر الجهود بين كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظات القناة.
 
وأشار إلى أن الشركة تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو من خلال رقم المحمول 01003337349، وكذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك لتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.
 
 

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