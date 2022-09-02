اليوم السابع
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الجمعة، 02 سبتمبر 2022 01:55 م
أكرم القصاص
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مطار الغردقة يستقبل 85 رحلة طيران دولية تقل قرابة 13 ألف سائح لعدة جنسيات

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 01:48 م
مطار الغردقة يستقبل 85 رحلة طيران دولية تقل قرابة 13 ألف سائح لعدة جنسيات مطار الغردقة ـ أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار الغردقة الدولي، على مدار اليوم، الجمعة، 85 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تقل علي متنها قرابة 13 ألف سائح من جنسيات مختلفة، ويتم تسهيل إجراءات الدخول لهم فور وصولهم لأرض المهبط، ونقلهم للفنادق للقضاء أجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وقال مصدر من مطار الغردقة، إن أكثر الرحلات وصولا اليوم الرحلات الألمانية، وهي أكثر الجنسيات وصولًا للغردقة خلال الوقت الحالي، موضحًا أن يتم تسجيل إجراءات الدخول للركاب، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية المختلفة.

ومن جانب آخر يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 12 رحلة  طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 121 رحلة استقبلها المطار منذ بداية الأسبوع من السبت الماضي وحتى اليوم الجمعة، أغلبها أوروبية، حيث تحتل السياحة التشيكية أكثر وصول خلال الأسبوع يليها الرحلات الإيطالية.

وكشفت جداول رحلات الطيران، المقرر وصولها اليوم 5 رحلات من التشيك، ورحلتين من ألمانيا، و3 رحلات من إيطاليا ورحلة من هولندا، حيث يتم تسهيل لإجراءات لهم ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم.


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