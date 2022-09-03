مساعد وزير التموين: تكلفة الحزمة الاستثنائية 6 مليارات جنيه

رامى محيى الدين

كشف الدكتور إبرهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية تفاصيل قرارت وزارة التموين بإجراء زيادة استثنائية على بطاقة التموين من 100 إلى 300 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدلًا من 100 جنيه للأسر الأكثر احتياجاً ولمساعدتها في تخطى الأزمة الاقتصادية الحالية، مؤكدا أن تكلفة الحزمة الاستثنائية تبلغ مليار جنيها لمدة ستة أشهر بإجمالي ستة مليارات.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدى: " هناك ثلاثة فئات أولها البطاقة المكونة من أسرة واحدة على بطاقة التموين تستحق 100 جنيه والمكونة من أسرتين 200 جنيه ومن يتعدى الثلاث أسر يستحق 300 جنيه".

وأضاف: أنه يوجد ما يقرب من 29 سلعة تموينية للمستحقين ومايقرب من 8.1 مليون بطاقة لنحو 9 مليون أسرة بإجمالي 36 مليون مستفيد من تلك الزيادات بالإضافة للخمسين جنيها الموجودة على البطاقة، مشدداً أنه وفقا لتلك الزيادات يحق للمستفيد شراء أي سلعة من 29 سلعة تموينية حيث تم زيادة القائمة من 25 سلعة إلى 29 ".