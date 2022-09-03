مسئول بعلاج اتحاد المهن الطبية: المشروع يتكلف أكثر من الاشتراكات المحصلة من الأعضاء

قال الدكتور رشوان شعبان المشرف العام على مشروع العلاج لأعضاء نقابات المهن الطبية والممثل لاتحاد نقابات المهن الطبية لحضور جلسة مناقشة مشاكل الأطباء فى مشروع العلاج والمعاشات، ضمن مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء، أن صياغة بيان نقابة الأطباء عن ورشة العمل الخاصة بمناقشة مشاكل مشروع العلاج ليس دقيقاً، حيث أكد رشوان أنه ما ورد على لسانه فى البيان خطأ كون الحديث عن التعهد بإحضار ميزانية المشروع ليس لتدارك القصور فى تقديم الخدمة وإنما للتأكد من أن المشروع يتم دعمه من الاتحاد لأن المشروع يتكلف أكثر من الاشتراكات التى يتم تحصيلها من الأعضاء المشتركين.

وطلب الدكتور رشوان، من نقابة الأطباء، تصحيح الصياغة لأن الصياغة بهذا الشكل غير دقيقة ولم ترد على لسانه ولم تذكر من أحد الأعضاء -حسب قوله.

من ناحيته أكد الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، أن كثير من حضور ورشة العمل عرضوا مشاكل الأطباء وملاحظاتهم عن مشروع العلاج وشكاوى الأطباء فى المحافظات المختلفة منه، وأشار د. إلى أن الدكتورة إيمان سلامة مقررة اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء طالبت برفع الغرامة عن المشتركين فى مشروع العلاج والذين لم يتمكنوا من تجديد اشتراكاتهم العاميين الماضيين نظراً لظروف كورونا وغيرها، الأمر الذى أكد الدكتور رشوان صعوبة تنفيذه نظراً لأن اتحاد نقابات المهن الطبية يدعم مشروع العلاج بعدة ملايين.

وطلب على إثر ذلك الدكتور أحمد على عضو مجلس نقابة الأطباء من المشرف العام على مشروع العلاج إحاطة نقابة الأطباء بميزانية مشروع العلاج حتى يتسنى مناقشة المشروع وطرح رؤية لتدارك أوجه القصور وتحسين اداء مشروع العلاج لتدارك شكاوى الأطباء خاصة فى ظل دعم اتحاد المهن الطبية للمشروع بالملايين، وهو ما استجاب إليه د. رشوان شعبان وتعهد بإرسال ميزانية مشروع العلاج تفصيلياً إلى مجلس نقابة الأطباء.

وأكدت اللجنة الإعلامية لنقابة الأطباء أن الصياغة التى نشرتها فى هذه الجزئية قد فهمها الدكتور رشوان شعبان خطأ أنها على لسانه، وما تم نشره هو تعهده بإرسال ميزانية مشروع العلاج وذلك استجابة لطلب الحضور بناء على عرضهم أوجه التقصير فى مشروع العلاج بناء على شكاوى الأطباء التى ترد تكراراً إلى أعضاء مجالس النقابات العامة والفرعية.