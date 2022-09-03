مدينة إسنا تزيل وتنفذ 3 حالات تعد على أرض زراعية بالقرى بالمخالفة للقانون.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ضمن الموجة الـ20 تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا الصدد، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة في المهد لحالة تعدى على أرض زراعية بمساحة 175 مترا مربعا بقرية الكيمان عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض، وإزالة حالة تعدى بقرية الدير فى المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 22 مترا مربعا عبارة عن سور بالطوب الأبيض، وتم إزالة شدة خشبية بقرية بين الجبلين التابعة لمجلس قروي الكيمان وأخرى بقرية الدير، تم تحرير المحاضر اللازمة لذلك، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى نفس السياق أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن تنفيذ 147 حالة إزالة تعديات على أملاك الدولة، منذ إنطلاق الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك إعتباراً من السبت الماضي 13 أغسطس الجاري، مضيفاً أن المحافظة عقدت عدد من الاجتماعات بحضور كافة الجهات المعنية للتنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ 20، لافتاً إلي أنه تم البدء في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مؤكداً وجود تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.



مدينة إسنا تزيل وتنفذ 3 حالات تعدى على أرض زراعية بالقرى



تنفيذ 3 حالات تعدى على أرض زراعية بالقرى بالمخالفة للقانون