رئيس مدينة الأقصر يقود حملة نظافة شاملة أسفرت عن رفع 40 طن مخلفات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حملة نظافة مكبرة شاملة استهدفت امتداد شارع التليفزيون، بدءاً من تقاطع ميدان شارع الصنايع وصولاً حتى منطقة ميدان شارع الخليج، وذلك بالتنسيق مع أجهزته التنفيذية بمشاركة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، وحسن عبده رئيس حي جنوب، ومحمد عبده وسمير سعود نواب رئيس الحي والدكتور ياسر السعيد مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين وهدية ثابت درديري مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل وقسم النظافة بالحي وبمعدات الحملة الميكانيكية.

وتمكنت الحملة التى خرجت فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن، من مسح وتمهيد الجزر الجانبية ومداخل الشوارع الفرعية باللودر التابع لمجلس مدينة الأقصر ورفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبي الطريق ونظافة الجزيرة الوسطى، وتم رفع مخلفات القمامة بها فضلاً عن رفع كفاءة جميع المسطحات الخضراء بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق والبساتين، حيث تم قص وتهذيب السياج الشجري بالجزيرة الوسطى ثم يقوم عمال الحي وفرقة التدخل السريع برفع ناتج القص والتهذيب ، مما لاقى استحسان المواطنين وقدموا الشكر للمسئولين.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، على أنه أسفرت الحملة عن رفع حوالى 40 طن مخلفات قمامة وأتربة وتراكمات صلبة، كما تم خلال الحملة على رجال قسم النظافة بتكثيف حملات النظافة، وألا تقتصر الحملات على الشوارع الرئيسية فقط، وأن تمتد للشوارع الفرعية والجانبية، مع ضرورة رفع تراكمات القمامة والمخلفات أولا بأول، وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من القى المخلفات خارج الحاويات ونقاط تجميع القمامة المخصصة لها، مؤكداً على أن حملات النظافة مستمرة بجميع شوارع المدينة للوصول للمستوى الجمالي اللائق.



متابعة حملات النظافة بشارع التليفزيون بمدينة الأقصر



رفع 40 طن مخلفات بشوارع مدينة الأقصر